مقترح أمريكي جديد لعقد مباحثات بين ترامب وروحاني في نيويورك

اقترحت الولايات المتحدة عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة في نيويورك، وفقًا لمصدر حكومي أمريكي، مشيرًا إلى أن ”إيران لم ترد على هذا المقترح“.

وقال المصدر، في حديث لوكالة الأنباء اليابانية “ كيودو“، يوم الخميس: ”سيكون الاجتماع الذي تأمل واشنطن عقده في الخامس والعشرين من سبتمبر هو أول قمة وجهًا لوجه لزعماء البلدين منذ قيام الثورة الإيرانية العام 1979“.

وأضاف المصدر أن ”اقتراح واشنطن تم نقله إلى طهران عبر دول مثل فرنسا، التي كانت حريصة على التوسط في المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي، ولم ترد إيران على الاقتراح حتى يوم الأربعاء“.

وكثفت إدارة ترامب الضغط على إيران في محاولة لإعادة التفاوض على اتفاق العام 2015، والذي بموجبه وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وعندما سئل ترامب عن إمكانية مقابلة روحاني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، قال ترامب للصحفيين يوم الأربعاء: ”بالتأكيد. كل شيء ممكن“.

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وقال الرئيس في إشارة إلى التضخم في إيران: ”إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على حل مشكلتهم.. إنهم يقتلون ماليًا“، مضيفًا: ”يمكنهم حلها بسرعة كبيرة. يمكننا حلها في غضون 24 ساعة“.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مايو 2018، الانحساب من الاتفاق النووي، معتبرة إياه بأنها ”اتفاق سيئ للغاية“، وطالبت طهران بالتفاوض على إبرام اتفاق شامل، الأمر الذي رفضته إيران.

في حين أن الولايات المتحدة لم تضع أي شروط مسبقة لعقد القمة بين ترامب وروحاني، فمن غير المرجح أن توافق على رفع العقوبات بالكامل كما طلبت إيران.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث دفعت طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز المستوى المتفق عليه في الاتفاق النووي، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على البلاد.