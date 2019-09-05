وقال نتنياهو في مستهل اللقاء مشيدا بمواقف جونسون: "لقد كنت صديقا رائعا للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل. أشيد بوقوفكم الحازم ضد معاداة السامية وبدعمكم لأمن إسرائيل. بحيث تشهد علاقاتنا أفضل حقبها حاليا سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو التكنولوجية أو فيما يخص التعاون في مجال الدفاع".
وفيما يخص الشأن الإيراني، أضاف نتنياهو: "لا نفتقر إلى التحديات في الوقت الراهن، إذ نواجه التحدي الذي تشكله التصرفات العدوانية والإرهابية الإيرانية، فيهمني أن أتحدث معكم حول سبل العمل المشترك للتصدي لهذه الأشياء بما يصب في صالح السلام. وأريد أن أشكركم على هذه الفرصة للقيام بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يلتقي جونسون في لندن والملف الإيراني يتصدر المباحثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.