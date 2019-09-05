منتخب سوريا يقلب الطاولة على الفلبين

وافتتح خافيير باتينو، باب التسجيل للفلبين مبكرا، في الدقيقة السادسة. وبعدها بعشر دقائق، عدل المهاجم عمر السومة النتيجة لسوريا، قبل أن يمنحها خالد المبيض، هدف التقدم بحلول الدقيقة 30.
ومع مطلع الشوط الثاني، عزز المخضرم فراس الخطيب، النتيجة لـ "نسور قاسيون"، بالهدف الثالث من نقطة الجزاء (الدقيقة 48)، قبل أن يعود السومة ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لسوريا في الدقيقة 58.
وقلص ميك أوت، الفارق للفلبين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83، لكن محمود المواس، أبى إلا أن يبقي الفارق ثلاثة أهداف، بإحرازه الهدف الخامس لسوريا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.
وبهذه النتيجة، ارتقى منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب جزر المالديف، الذي تغلب اليوم أيضا على مضيفه غوام بهدف دون رد.
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