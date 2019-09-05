وأحرز هدفي منتخب "النشامى" كل من، بهاء فيصل، وأحمد سمير، في الدقيقتين (19 و37) على الترتيب.
بينما سجل التايواني، تشي-هاو وين، هدف بلاده الوحيد، بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء.
ويلعب منتخبا الأردن وتايوان في المجموعة الثانية (B)، التي تضم أيضا منتخبات الكويت ونيبال وأستراليا.
وتصعد المنتخبات التي تحتل المركز الأول في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا 2023، الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.
بينما تنتقل المنتخبات الـ 24 الأخرى إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات، والتي ستقام في الصين 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يستهل بنجاح مشواره في تصفيات مونديال "قطر 2022" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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