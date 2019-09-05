قِوى الحرية والتغيير: إعلان الحكومة السودانية الجديدة خلال ساعات

قال تحالف قِوى الحرية والتغيير (المعارض) في السودان، الخميس، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سلّم تشكيلة حكومته إلى المجلس السيادي، وسيتم الإعلان عن الحكومة السودانية الجديدة خلال ساعات، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

كان قد اختار حمدوك 14 وزيرًا في أول حكومة بعد عزل الرئيس السوداني عُمر البشير في 11 أبريل الماضي، يُتوقع الإعلان عنها رسميًا اليوم الخميس، بعد اكتمال المشاورات حول القوائم الوزارية بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس السيادة.

والثلاثاء الماضي، تسلّم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث ضمّت الترشيحات 49 مرشحًا ومرشحة لـ 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة، بحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية.

وكان من المفترض الإعلان عن التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، الأربعاء الماضي، غير أنه تأجّل رغبة من حمدوك في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان، وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي.

ويُتوقع أن تضم الحكومة السودانية الجديدة 4 سيدات، بينهم السفيرة أسماء محمد عبدالله في منصب وزارة الخارجية، لتُصبح أول امراة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وذلك بترشيح مباشر من حمدوك.

وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تعقبها انتخابات وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.