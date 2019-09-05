من هي اول مرشحة لمنصب وزير الشباب والرياضة فى السودان؟

على الرغم من عدم الاعلان رسميا عن التشكيل الجديد لحكومة السودان ،الا ان كل التوقعات تشير الى تولى المرشحة الاوفر حظا لمنصب وزارة الشباب والرياضة المهندسة ولاء البوشى، والتى بالفعل قامت بالتاكيد على اختيارها لهذا المنصب .

1 – ولاء عصام البوشى من مواليد 1986 من مواطنى مدينة دمدنى بالجزيرة الخضراء

2- نالت درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الأولي من كلية الهندسة والعمارة، قسم الهندسة الميكانيكية جامعة الخرطوم،

3 - حصلت علي منحة الحكومة البريطانية للقادة من أنحاء العالم لدراسة الماجستير

4 - حصلت علي درجة الماجستير بالامتياز من جامعة إمبريال كولج لندن في الهندسة الميكانيكية المتقدمة مع التركيز علي السوائل النانونية ومحركات الطائرات ،

5 - تم اختيارها لزمالة مانديلا للقادة الشباب الافارقة برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقته،

6 - التحقت ببرنامج تدريبي وعملي مكثف بجامعة أريزونا الأمريكية، حيث درست عن قيادة المجتمع المدني، وعملت مع خمسين شاب وشابة أفريقية من اثنين وثلاثين دولة، ومع منظمات مجتمع مدني أمريكية وقادة سياسين بأمريكا،

7 - تدربت بشركة ديلويت الاستشارية بواشنطن كجزء من برنامج قادة شباب القرن، عملت في سياسات التغيرات المناخية وسوق العمل الخاص بالطاقة.

Advertisements

8 - انتخابها كرئيسة للمجلس الاستشاري لشرق ووسط أفريقيا لزمالة القادة الشباب الافارقة، ترأست أربعة عشر دولة، مثلت السودان وجنوب السودان، ترأست فريق عمل من 10 أعضاء يمثلون 10 دول.

9 - 2018 تم اختيارها ضمن برنامج الاتحاد الأفريقي للشباب وتدربت مع مئة شاب وشابة من 40 دولة إفريقية بعاصمة رواندا كيغالي،

10 - عملت بمركز دال للتدريب التقني بدرجة مشرف، عملت كذلك كمحاضر بقسم هندسة نقل وتكرير النفط بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.

11 - تعمل الآن بمدينة الجزائر كباحثة في مجال سياسات الطاقة، وتعمل في خمس برامج استراتيجية رئيسية تخدم حقل الطاقة، الطاقة المتجددة والنظيفة في كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.

12- تم تعيينها كأول امرأة مهندسة ميكانيكية في ورش مصانع السكر السودانية.

13 - التقت الرئيس اوباما قبل أكثر من 3 سنوات فأخبرته عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان .