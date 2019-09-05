حمدوك يُسلِم المجلس السيادي التشكيل الوزاري للحكومة السودانية

جاء ذلك حسبما أوردت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس في نبأ عاجل.
ونقلت وسائل إعلام سودانية أن ثمة اجتماع مغلق جرى اليوم بين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان والمجلس السيادي برئاسة البرهان.
ومن المقرر أن يعلن حمدوك، اليوم الخميس، تشكيلة حكومته الانتقالية، بعد مشاورات مكثفة أجراها على مدار الأيام القليلة الماضية مع قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي.
ونقلت "أخبار السودان" عن مصادر أن قوى الحرية والتغيير أتمت قائمة المرشحين لجميع المناصب الوزارية.
وبحسب موقع "السوداني" تضمنت القائمة النهائية للوزراء كلاً من أسماء محمد عبد الله للخارجية، انتصار صغيرون للتعليم العالي، نصر الدين عبد الباري للعدل، إبراهيم البدوي للمالية، أكرم علي التوم للصحة، محمد الأمين التوم للتربية والتعليم، عادل إبراهيم للطاقة والتعدين، ياسر عباس للري والموارد المائية، عيسي عثمان شريف للزراعة، لينا الشيخ للعمل والتنمية الاجتماعية، أحمد محمد طاهر للبنى التحتية، معتصم محمود جلب للثروة الحيوانية، يوسف آدم الضي للحكم الاتحادي، عمر مانيس لمجلس الوزراء، نصر الدين مفرح للشئون الدينيه والأوقاف، ولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، فيصل محمد صالح للإعلام، بجانب الفريق أول جمال عمر للدفاع والطريفي إدريس للداخلية.
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