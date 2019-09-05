رئيس الكنيسة اليونانية يوجه رسالة إلى العاهل السعودي وولي عهده

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن تسليم هذه الرسالة جرى أمس الأربعاء أثناء اجتماع عقد في محافظة جدة بين وزير خارجية المملكة إبراهيم العساف والمطران جبريل، الممثل الشخصي لرئيس الكنيسة اليونانية، دون الكشف عن تفاصيل الرسالة.
وذكرت الوكالة أن عميد الدبلوماسية السعودية والمسؤول المسيحي استعرضا أثناء الاجتماع جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، مع التأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
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