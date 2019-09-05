مصر تستعد لعملية تحول كبيرة في قطاع السكك الحديد بمساعدة الجيش

اجتمع وزير النقل المصري، كامل الوزير، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة المصرية، عبد المنعم التراس، لبحث عملية تحول جذرية في قطاع سكك الحديد في مصر.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أن الهيئة تدعم استراتيجية وزارة النقل في مجال التصنيع المحلي، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة والخبرة الكبيرة في توفير عربات ومتطلبات السكك الحديد بشكل فني متميز، وهو ما جسده مشروع تصنيع وتوريد 212 عربة، والذي نفذته الهيئة وأصبح ركيزة أساسية في أسطول عربات السكك الحديد.

وتم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بين الجانبين، مثل مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة لنقل البضائع (125 عربة سطح حاويات، و15 عربة أخرى جرارة)، حيث أكد وزير النقل أهمية الإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة عمليات النقل عبر السكك الحديد، لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك.

كما أكد الوزير على سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، وذلك للإسهام في تحسين الخدمة المقدمة لهم، لافتا إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة، وهو ما تمثل في التعاقد مع شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة، والتعاقد مع تالغو الإسبانية لتوريد 6 قطارات ركاب جديدة، بما يشمل تطوير وتحسين الأسطول الحالي، ما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.