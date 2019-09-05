مصر.. عملية الفجر تمزق "الخيمة المخفية" ومصرع 6 إرهابيين

وكشفت وزارة الداخلية أنه تم العثور على 4 بنادق آلية وبندقيتين وكمية من الطلقات النارية، بحوزة العناصر الإرهابية.
وكانت قوات من قطاع الأمن الوطني قد داهمت، فجر الخميس، المجموعة الإرهابية، وذلك بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية، غربي البلاد.
وقالت المصادر إن المجموعة الإرهابية هاربة من السلطات، واتخذت من خيمة محاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني، ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم العدوانية.
وعندما توفرت المعلومات للسلطات، داهمت موقع الإرهابيين، ليحدث تبادل إطلاق النيران، ويسفر عن مقتل 6 من العناصر الإرهابية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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