مارادونا يقترب من العودة إلى التدريب

اقترب الأسطورة دييغو مارادونا من تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وقال مارادونا في تسجيل فيديو عبر الحساب الشخصي لمحاميه ماتياس مورلا على تويتر: ”خضعت لجراحة أخيرًا، وأجريت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، لكن في الأيام الأخيرة لم أتحدث لأي شخص“. وقال محامي الأسطورة الأرجنتيني: ”مارادونا مقتنع بفكرة التدريب في الأرجنتين، ولديه علاقات جيدة برئيس خيمناسيا غابريل بيليغرينو.. بنسبة 80% مارادونا سيدرب خيمناسيا“.

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