غرفة طهران التجارية: تراجع حجم الصادرات الإيرانية إلى تركيا

أظهرت بيانات الغرفة التجارية لطهران تراجع حجم الصادرات الإيرانية إلى تركيا بشكل غير مسبوق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما كانت منتجات النفط الخام لإيران ضمن قائمة الصادرات المتراجعة لتركيا.

وبحسب تقرير لوكالة أنباء ”إيلنا“ المحلية، اليوم الخميس، سجل متوسط صادرات إيران الشهرية لتركيا خلال العام الجاري منذ شهر كانون ثاني/يناير وحتى تموز/يوليو بحوالي 4.3 مليون دولار، حيث يُمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 30% مقارنة مع صادرات طهران لأنقرة في ذات الفترة من العام الماضي.

ولفت التقرير الذي استند على دراسة لقطاع الأبحاث الاقتصادية للغرفة التجارية لطهران إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات الإيرانية إلى تركيا بشكل ملحوظ، سجلت الواردات التركية إلى إيران رقمًا وصل إلى ما يقرب من 200 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وشهد معدل التبادل التجاري بين إيران وتركيا بما في ذلك صادرات النفط الخام للعام الجاري انخفاضًا كبيرًا بالنسبة لإيران، حيث سجل تراجع صادرات إيران إلى تركيا بدءًا من العام الجاري وحتى تموز/يوليو الماضي 103 ملايين دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين وفق ما ذكرت وكالة ”إيلنا“.

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وكشف التقرير أن معدل الصادرات الإيرانية إلى تركيا بما فيها النفط وصل إلى 1.6 مليار دولار مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، في ظل عدم استقبال الأتراك المنتجات الإيرانية، رغم ما كانت تشدد عليه أنقرة بعدم اتباعها مواد العقوبات ومواصلة نشاطها التجاري والاستيرادي من الإيرانيين.

وكانت بيانات أظهرت في وقت سابق تراجع حجم التجارة بين إيران وكل من ألمانيا، والصين، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها طهران نتيجة العقوبات الدولية التي تعوق صادرات وواردات البلاد.

وتشهد قطاعات عدة في الاقتصاد الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا حادًا في الإنتاج والتصدير في ظل العقوبات المفروضة على طهران عقب أزمة الاتفاق النووي وثبوت مواصلة النظام برامجه العسكرية النووية والصاروخية.