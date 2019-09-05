”فتح“ تدعو لتشكيل تحالف دولي لإفشال ”صفقة القرن“

دعت حركة ”فتح“ الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى تشكيل تحالف دولي من مختلف القوى التقدمية والديمقراطية والداعمة لحل الدولتين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطينية، والتصدي لما تسمى بـ“صفقة القرن”.

وناشد نائب رئيس الحركة، محمود العالول، خلال لقائه وفدًا غربيًا، بضرورة ”لجم الإدارة الأمريكية وتغولها في فلسطين والمنطقة، لتجنيب الشعوب مآلات سياساتها“.

وأشار إلى أن سياسات أمريكا في فلسطين والمنطقة تساهم بتأجيج الكراهية والتطرف، وتقف حائلًا أمام الاستقرار والتطور لدول وشعوب المنطقة.

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لأي تنازل عن الحقوق الشرعية للشعب، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة، وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ضمن مرجعية دولية متعددة، تحتكم إلى القانون والقرارات الدولية.

انتهاكات متواصلة

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وفي سياق مواز، قدّم المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الأربعاء، تقريرًا حول الوضع الراهن في فلسطين، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، والتي يرأسها سفير السنغال نيانغ شيخ.

وقال منصور إن“سلطة الاحتلال كثفت خلال عام كامل من أنشطتها الاستيطانية، وسارعت من وتيرة مصادرة الأراضي، وانتهكت بشكل صارخ القوانين الدولية، إضافة إلى استمرار هدم المنازل، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى”.

وأوضح أن وتيرة تلك السياسات تسارعت مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وأن نتنياهو يسعى إلى كسب أصوات اليمين المتطرف والمستوطنين، وهو ما يفسّر الزيارات التي قام بها إلى المستوطنات في الضفة الغربية لحشد التأييد له خلال حملته الانتخابية.