مرتضى منصور: الكاف لم يهدد الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن الاتحاد الأفريقي لم يُهدد ناديه بسحب رخصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية لنادي الزمالك اليوم الخميس: ”الاتحاد الأفريقي أرسل خطابًا عامًا لكل الأندية يُفيد بضرورة سداد أي مبالغ مستحقة لأي لاعب قبل تاريخ 30 سبتمبر حتى تكون رخصة مشاركة الأندية في البطولات سارية“.

وأضاف: ”الاتحاد الأفريقي خصم 160 ألف دولار بالفعل من مستحقات كانت لنا عنده والأمر انتهى“.

من جهة أخرى، أعلن المراقب المالي بنادي الزمالك عن تقرير العالم المالي من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019 والذي شهد تحقيق فائض بميزانية الزمالك وصل إلى 170 مليون جنيه.

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وحصل أعضاء الزمالك على تقرير المراقب المالي على هامش فتح باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية، والذي يتضمن جدول أعماله بند اعتماد الميزانية بالإضافة الى بند اعتماد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة.

وفائض الميزانية للعام المالي 2018-2019 وصل إلى 170 مليون جنيه مقابل 268 مليون جنيه للعام المالي الماضي، حيث ذكر التقرير أن البند الأكثر مساهمة في فائض الميزانية هو الاشتراكات ورسوم العضوية والذي وصل إلى 390 مليون جنيه، وخلفه إيجارات المحلات ومنافذ البيع والتي ساهمت بنحو 41 مليون جنيه.

وكشف المدير المالي عن إيرادات النشاط الرياضي وصلت إلى 312 مليون جنيه، فيما وصلت المصروفات في نفس البند 440 مليون جنيه لتحقق عجز قيمته 128 مليون جنيه فيما جاء في المرتبة الثانية في مصروفات النادي بعد النشاط الرياضي “ مصاريف عمومية وإدارية“ والتي صرف فيها النادي الأبيض 153 مليون جنيه.