الأردن.. آلاف المحتجين يطالبون باستقالة وزير الداخلية

طالب آلاف المتظاهرين في العاصمة الأردنية عمان باستقالة وزير الداخلية سلامة حماد السحيم ومحاسبته، وذلك على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات التي نظمها المعلمون.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الأمن اعتدت على الصحفيين وقامت برمي هواتف كانت توثق احتجاجات المعلمين وسط العاصمة، اليوم الخميس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

واستخدمت قوات الأمن والدرك الأردنية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة المعلمين في منطقة الدوار الرابع.

وحشدت السلطات منذ الصباح أعدادا كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية، على الطرق الخارجي لمنع وصول المعلمين الأردنيين من كافة محافظات المملكة إلى العاصمة عمان، للمشاركة في الاعتصام النقابي أمام مقر الحكومة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.