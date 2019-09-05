ظريف يصف وزارة الخزانة الأمريكية بـ"السجان"

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزارة الخزانة الأمريكية بـ "مأمور سجن" في ضوء العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على كيانات إيرانية.

وكتب ظريف في تغريدة نشرها على موقعه في "تويتر"، "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية ليس أكثر من مأمور سجن .. اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على المقصلة".

وأعلنت واشنطن مؤخرا فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد.

وتأتي الحزمة الجديدة من العقوبات على إيران ضمن جهود واشنطن الرامية لتضييق الخناق عليها بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، خاصة بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 بذريعة أنه أصبح غير كاف لأنه لا يقيد تطوير إيران للصواريخ.