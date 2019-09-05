الكاف يدعو الكاردينال لاجتماع عاجل

الخليج 365 : دعا الكاف رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال لاجتماع اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة وكان رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال قد حصل على وسام الرياضة من احد المؤسسات الدولية للنزاهة.

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