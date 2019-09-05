هنا التفاصيل.. ماذا يدور بالسودان قبل إعلان الحكومة؟

وألقت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، الضوء على المشاورات النهائية لتشكيل الحكومة السودانية، حيث نقلت صحيفة "السودانى" عن المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكى قوله: إن الحكومة الجديدة ستعلن اليوم، وأشارت الصحيفة إلى اجتماع مرتقب اليوم بين المجلس وحمدوك كبعده، تُعلن تشكيلة الحكومة.
وقالت صحيفة "اليوم التالى" إن حمدوك و "الحرية والتغيير" توافقا على تشكيل الحكومة الجديدة، وأن إعلان التشكيل رسميا سيتم اليوم، فى وقت أكدت صحيفة "الانتباهة" أن حمدوك سيلتقى اليوم مجلس السيادة، بهدف التشاور النهائى حول القائمة، قبل إعلانها رسميا.
ونقلت صحيفة "المجهر السياسى" عن مصدر فى قوى "الحرية والتغيير"، القول: إن اجتماعا عقد أمس استمر لساعات بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين لـ "الحرية والتغيير"، تم خلاله التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى حرص حمدوك على إعلان الحكومة من أجل رفع تعليق عضوية السودان فى الاتحاد الأفريقى، وقبل المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة "الصيحة" عن القيادى فى "الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين قوله إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة اكتملت، وسيتم إعلان تشكيلها اليوم.
وكانت مصادر أكدت الثلاثاء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.
وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية.
وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي اختير وزيرا للمالية، فيما أشارت المصادر أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.
وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية، وقالت وكالة السودان للأنباء إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال الساعات القليلة الماضية.
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