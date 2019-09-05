ارتفاع معدل التضخم في تونس.. ما الأسباب؟

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في فبراير إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة لكبح معدلات التضخم العالية.
وتنتظر تونس انتخابات رئاسية هذه الشهر حيث يتنافس 26 مرشحا على كرسي الرئاسة، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المرشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
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