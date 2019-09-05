للمشاركة في مليونية الوفاء.. المهرة تشهد انطلاق موكب جماهيري حاشد باتجاه مدينة المكلا

شهدت محافظة المهرة صباح اليوم الخميس انطلاق موكب جماهيري حاشد ، باتجاه مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وجاء هذا الحشد الكبير للمشاركة في مليونية الوفاء للإمارات والوقوف إلى جانب القوات المسلحة الجنوبية، للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتلبية لدعوة القيادة السياسية الجنوبية برئاسة القائد عيدروس قاسم الزبيدي .

وكانت جماهير المهرة قد بدأت من مساء أمس بالزحف إلى مديرية سيحوت، قادمين من كافة مديريات المحافظة استعدادا للزحف نحو المكلا.

وانطلق الموكب الحاشد اليوم إلى مدنية المكلا ، يتقدمه عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة بقيادة حسان مهدي بلحاف القائم بأعمال القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدد من القيادات السياسية والاجتماعية والكوادر والقيادة العسكرية والناشطين .

ورفعت جماهير المهرة الزاحفة إعلام دولة الجنوب وأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة ، شاكرين الدور الكبير الذي تقدمه الشقيقة الإمارات ،لمساعدة الشعب الجنوبي في كافة المجالات وتثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على الجماعات الإرهابية.

وتحتضن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليوم الخميس مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة .