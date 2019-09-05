إحصائية جديدة تظهر انخفاض البطالة في السعودية

انخفض عدد السعوديين والسعوديات الذين يحصلون على إعانات بطالة شهرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في شهر أغسطس/آب المنصرم، مقارنة بالشهر الذي سبقه، في مؤشر على نجاح خطط البلاد لخفض نسب البطالة المرتفعة بين فئة الشباب من الجنسين.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف)، أن عدد المستفيدين من برنامج ”حافز البحث عن عمل“، بلغ في شهر أغسطس/آب المنصرم، 156.617 ألف مستفيد ومستفيدة مقارنة بـ164.95 ألف مستفيد ومستفيدة، في شهر يوليو/تموز الذي سبقه.

كما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج ”حافز صعوبة الحصول على عمل“ في شهر أغسطس/آب 140 ألف مستفيد ومستفيدة مقارنة بـ147.452 ألف في يوليو/تموز الماضي.

وكشفت الإحصائية أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي ”حافز“ لشهر أغسطس/آب الماضي، بلغ 4388 مستفيداً ومستفيدة منهم 2324 من الإناث و2064 من الذكور، مقارنة بـ1336 مستفيدًا ومستفيدة فقط التحقوا بسوق العمل الخاص في يوليو/تموز الماضي.

وأعلن صندوق ”هدف“، اليوم الخميس، إيداع دفعة نقدية جديدة عن شهر أغسطس/آب، في حسابات المستفيدين، بلغت أكثر من458 مليون ريال (نحو 122 مليون دولار) مقارنةً بـ484 مليون ريال، جرى إيداعها في يوليو/تموز الماضي.

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وتقدّم وزارة العمل دعمًا ماديًّا شهريًّا للمتعطلين عن العمل من الجنسين وفق شروط، لحين حصولهم على وظائف، بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها صندوق ”هدف“.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز- البحث عن عمل“، 2000 ريال (نحو 530 دولارًا) شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج ”حافز- صعوبة الحصول على عمل“ إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وتسعى السعودية جاهدة لخفض نسبة البطالة التي تقارب 13% في المتوسط بين الجنسين، وتعتزم خفضها إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة، تتضمن توفير وظائف ومساكن وجلب استثمارات خارجية.