الهند تتخذ ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتها عبر مضيق هرمز‎

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، إن الهند اتخذت ترتيبات أمنية لحماية ناقلاتها النفطية المارة عبر مضيق هرمز؛ الذي شهد سلسلة من الهجمات على ناقلات عالمية في الشهور القليلة الماضية.

وأدلى مودي بتلك التصريحات خلال منتدى اقتصادي في منطقة الشرق الأقصى في روسيا، حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا بأنه مهتم بنزع فتيل التوتر في الممر الإستراتيجي.