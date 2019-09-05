قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، إن الهند اتخذت ترتيبات أمنية لحماية ناقلاتها النفطية المارة عبر مضيق هرمز؛ الذي شهد سلسلة من الهجمات على ناقلات عالمية في الشهور القليلة الماضية.
وأدلى مودي بتلك التصريحات خلال منتدى اقتصادي في منطقة الشرق الأقصى في روسيا، حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا بأنه مهتم بنزع فتيل التوتر في الممر الإستراتيجي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تتخذ ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتها عبر مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.