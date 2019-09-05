أمير سعودي يستذكر رأيا يقول إن بلاده تستطيع سحق إيران خلال 8 ساعات

استذكر الأمير السعودي عبد الله بن سلطان آل سعود خلاصة وردت على لسان خبير عسكري في تقرير تلفزيوني، مفادها أن السعودية تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات.

ونشر الأمير السعودي تسجيلا للتقرير التلفزيوني، أرفقه بتعليق قال فيه إن هذا الرأي كان قبل عامين، قبل أن تحصل بلاده على مقاتلات "إف - 15"، وقبل شرائها وتطويرها معدات عسكرية مختلفة، في إشارة إلى أن تلك المدة قدمت ولا تتوافق مع المستجدات.

اللافت في البرنامج التلفزيوني الذي استشهد به الأمير، أن المحلل الذي استضافه أكد بعد أن أجرى مقارنة بين ميزان القوة بين السعودية وإيران، أن المملكة "نظريا تستطيع سحق إيران وإعادتها إلى العصور الوسطى خلال 8 ساعات"، مشيرا إلى أن هذه الخلاصة وردت على لسان "مخططين أمريكيين".