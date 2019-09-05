استقالة شقيق جونسون من الحكومة البريطانية

وتأتي استقالة جو جونسون، بعد أيام من طرد بوريس جونسون 21 نائبا من حزب المحافظين بسبب تصويتهم ضد استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويحاول جو جونسون، منذ توليه منصب نائب وزير الأعمال الحرة في حكومة شقيقه في يوليو الماضي، تضييق الخلاف داخل صفوف حزب المحافظين، الذي ينقسم بشدة حول رؤية جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.
وكان جو جونسون (47 عاما) قد أعرب في السابق عن دعمه لإجراء استفتاء ثان حول ما إذا كان ينبغي لبريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي، لكنه قبل وظيفة كوزير صغير في وزارتي الأعمال والتعليم عندما أصبح شقيقه رئيسا للوزراء.
لم يتضح على الفور ما إذا كان جو، سيستقيل كعضو في البرلمان مباشرة، أو أنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه.
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