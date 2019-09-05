العراق.. الحشد الشعبي يعلن تشكيله قوة جوية

وكشفت وثيقة موقعة من نائب رئيس الهيئة، جمال جعفر آل إبراهيم الملقب أبو مهدي المهندس، أنه بالنظر "للصلاحيات المخولة إلينا ولمقتضيات المصلحة العامة، نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية، ويكلف السيد صلاح مهدي حنتوش مديرا للمديرية بالوكالة للتنفيذ".
يذكر أن مواقع عديدة تابعة لـ "الحشد الشعبي" العراقي، تعرضت في وقت سابق من أغسطس، لهجمات في العاصمة بغداد ومحافظتي صلاح الدين والأنبار، وقالت مصادر مطلعة إن الاعتداءين الأولين نفذا على يد الطيران الأمريكي، فيما اتهم الحشد بشكل مباشر إسرائيل بشن العملية الثالثة.
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