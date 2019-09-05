اليوم.. تشاد يلاقي السودان في تصفيات امم افريقيا

منتخب السودان على موعد مع مواجهة منتخب تشاد اليوم الخميس، 5 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الأولى من تصفيات مونديال 2022، حيث يلعب المنتخبان مباراتي ذهاب وإياب، الفائز في نتيجتهما سيتأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات، والتي ستضم 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، يتأهل الأول من كل مجموعة إلى المرحلة الختامية، وستتواجه هذه المنتخبات العشرة وفقًا لقرعة بحيث تسفر عن خمس مواجهات، ويلتقي كل منتخبين ذهابا وإيابا، ويتأهل الفائزون الخمسة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

موعد مباراة تشاد والسودان في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

تقام مباراة تشاد والسودان في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة تشاد والسودان

تقام المباراة على ملعب إدريس محمد أويا في العاصمة التشادية أنجامينا، وتتسع مدرجاته لقرابة 30 ألف متفرج.