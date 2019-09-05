اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الانتباهة

اعتماد القائمة النهائية للحكومة وإعلانها اليوم

تورّط أحد أشقاء المعزول في خصخصة الميناء الجنوبي

انخفاض توليد الكهرباء إلى”50%”..عملية شراء غامضة بالمليارات للدولار في العاصمة

حملة إقالات لقيادات الصناعات الدفاعية وإقالة مدير”زادنا”

عرض المرشحين على السيادي اليوم وإعلان الحكومة

الحلو: سنتعامل مع حكومة حمدوك

سلفاكير يجمع كل المعارضة المسلّحة السودانية في جوبا

السوداني

عبد الواحد لـ”السوداني”: حميدتي ليس مجرمًا وعقلية المهدي كعقلية البشير

إعلان الحكومة اليوم و”السوداني” تنشر أسماء الوزراء الجدد

الحلو: مستعدون للتعامل مع حكومة حمدوك

ماركون يدعو حمدوك لزيارة فرنسا

الشرطة توقف المتهمين في فيديو نهب”متجر موبايلات بالرياض

الشيوعي يعتزم تقديم طعن دستوري ضد تعديل الوثيقة الدستورية

الصيحة

“الصيحة” تزور”ليبا” وتتقصّى حول الـ”82″ ألف دولار

رئيس الوزراء يوقف التعيين والنقل والانتداب بالمؤسسات الحكومية

وكيل الكهرباء يعتذر ويكشف أسباب القطوعات

قيادي بـ”الإصلاح الآن” يطالب بعلاقاتٍ علنية مع إسرائيل

“الشيوعي” يتراجع ويعلن المشاركة في الحكم المحلي

اكتمال الاتفاق حول التشكيل الوزاري والإعلان الرسمي اليوم

الكهرباء: انخفاض التوليد لنحو”50%” وتحسّن الوضع خلال أسبوعين

الجريدة

اختفاء”11″ ألف جوال دقيق من حصة”ودراوة” واتهام نافذين بالمحلية

الشيوعي: دول عربية استقطبت قيادات بـ”الحرية” للهبوط الناعم للثورة

وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح موسى هلال

عرمان يعلن جاهزية الجبهة الثورية للتفاوض من أجل السلام في السودان

التيار

أخيرًا..إعلان حكومة حمدوك اليوم

أوّل تعليق رسمي لـ”الشرطة” حول مفقودي فضّ الاعتصام

قرار مفاجئ بإقالة مدير شركة زادنا العالمية

إضراب عام يشلّ سوق كسلا والتجار يطالبون بخفض الضرائب

المجهر:

مجلس السيادة يعتمد الحكومة و(حمدوك) يعلنها اليوم في مؤتمر صحفي

الشيوعي: دول عربية تستقطب بعض قيادات الحرية والتغيير لتنفيذ الهبوط الناعم

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الأهرام اليوم:

حمدوك يحسم الخلاف حول الوزارات الثلاث مع قوى الحرية.. ايقاف التعيين والنقل بالمؤسسات الحكومية

الشيوعي: دول عربية استقطبت قيادات بـ (الحرية) للهبوط الناعم للثورة

آخر لحظة:

إعفاء مدير أضخم شركة أشرف عليها البشير

الشيوعي يتهم دول عربية بتجنيد قيادات بالحرية

حمدوك يوقف التنقلات والكهرباء تكشف أسباب القطوعات

الدار:

المفاجآت تتوالي في محاكمة المتهمين من جهاز الأمن بقتل المعلم أحمد الخير

اليوم حملة مقاطعة اللحوم

وكيل وزارة الكهرباء يوضح أسباب القطوعات

بعد تداول فيديو ارتكاب الجريمة عبر الوسائط.. القبض على أخطر عصابة بالخرطوم

البلاد تودع حكمت ياسين صاحبة (الجرح جرحي براي)

صحيفة أخبار اليوم:

حمدوك يعلن ظهر اليوم التشكيلة الوزارية و(أخبار اليوم) تورد التفاصيل والأسماء

الثورية تعبر عن استعدادها لتحقيق السلام والحلو يقول : سنتفاوض مع الحكومة كأمر واقع

صديق يوسف : سنشارك في الحكم المحلي .. الخطيب : لم نوافق على مواد في الوثيقة الدستورية

بريطانيا تنصح باتخاذ خطوات سريعة لاقناع المشككين من المجتمع الدولي الى التغيير في السودان

الواثق كمير يكتب لـ (أخبار اليوم) الى رئيس الوزراء : كلمة العبور للمرور

صحيفة الوطن:

اكتمال الاتفاق حول التشكيل الوزاري والإعلان الرسمي اليوم

وقف التعيين والنقل والإنتداب بمؤسسات الحكومة

الإعتداء على مدير ضرائب كسلا ومحاولة رميه في نهر القاش

الجبهة الثورية: ترتيبات لعقد لقاءات مباشرة مع الحكومة الجديدة

الشيوعي يعلن المشاركة

صحيفة ألوان:

الشيوعى يكشف عن وجود خلافات داخل قوى الحرية والتغيير

اعلان الحكومة اليوم بمجلي الوزراء

حمدوك يصدر قرار بايقاف التعيين والانتداب والإعارة

مقاطعة السلع .. انتفاضة سودانية ضد الغلاء

روسيا ترحب بكل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني