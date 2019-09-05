من هو إبراهيم البدوي المرشح لقيادة وزارة المالية ؟ – سيرة ذاتية

يستعد رئيس الوزراء في السودان، عبد الله حمدوك ، لتقديم حكومته والتي ستكون أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق ، عمر البشير ، في أبريل الماضي.

الحكومة ستعمل خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات.

ومن بين المرشحين الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي لمنصب وزير المالية وذلك بحسب مصادر تحدثت لعدة وسائل إعلام محلية وعالمية.

ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة ظهر اليوم الخميس .

من هو إبراهيم البدوي؟

تخرج من كلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم في عام 1978.

حصل على شهادة الماجستير في الإحصاء من جامعة ولاية نورث كارولينا الأمريكية في عام 1981.

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وبعد عامين ، حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من نفس الجامعة وقام بعد ذلك بالتدريس فيها.

عاد إلى السودان في منتصف الثمانينات وعمل في جامعة الجزيرة، بالإضافة لعمله في كلية الاقتصاد بجامعة ييل الأمريكية.

وفي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات عمل كخبير اقتصادي في عدة مؤسسات دولية منها جمعية البحوث الاقتصادية الافريقية والتي مقرها العاصمة الكينية، نيروبي، والبنك الدولي والذي عمل فيه لحوالي 20 سنة من 1989 إلى 2009.

وله عدة أوراق بحثية ومشاركات في ندوات وورش عمل تخص الاقتصاد خاصة في الدول التي تشهد تحولات سياسية أو الخارجة من صراعات.

وبعد اتفاقية السلام السودانية في عام 2005 ، والتي أوقفت الحرب الأهلية في البلاد ، كلف إبراهيم البدوي بمهمة منسق السياسات الاقتصادية للمجتمع الدولي لبرنامج إعادة إعمار السودان.

ويشغل منذ عام 2009 منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بدبي والمدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية والذي مقره القاهرة.