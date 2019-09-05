مجلس السيادة يعتمد ترشيحات حمدوك للتشكيل الحكومي الجديد في السودان تمهيدا لإعلانه

اعتمد مجلس السيادة السوداني ترشيحات رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك تمهيدا لإعلانها اليوم الخميس، وقال مراسل الجزيرة إن مجلس السيادة عقد اجتماعا مطولا مع رئيس الوزراء مساء اليوم لبحث اللمسات الأخيرة للتشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية.

من جهته، وصف عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي الاجتماع بالإيجابي، مؤكدا التوافق على الأسماء المقترحة للحكومة الجديدة، وقال إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها الخميس.

وفي السياق ذاته، أعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان محمد ضياء الدين أن تشكيل الحكومة الجديدة سيعلن الخميس، وذلك عقب اكتمال المشاورات حول القوائم الوزارية.

وأول أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية سيكون في غضون 48 ساعة “على أقصى تقدير”.

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وجاءت تصريحات الفكي عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكان حمدوك قد تسلم قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة