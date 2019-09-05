الحرية والتغيير: سنتفرغ لمعركة حقيقية مع أذيال النظام المباد

التاريخ: 05-سبتمبر-2019
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قالت قوى الحرية والتغيير إنها طلبت من رئيس الوزراء إرجاء إعلان الحكومة إلى اليوم، بعد أن كان مقرراً إعلانها جزئياً أمس. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله أمس، إن قوى التغيير ستتفرغ إلى معركة حقيقية أخرى تتعلق بمواجهة أذيال النظام المباد داخل مفاصل الدولة الذين بدأوا في عرقلة سير حكومة حمدوك.
وأشار خلف الله بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن ما حدث أثناء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مع الوزير الألماني هايكو ماس يمثل بداية للمعركة المتوقعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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