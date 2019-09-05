التاريخ: 05-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية الخرطوم من القبض على عصابة نهب قاموا بنهب محل الموبايلات بشارع الرياض وسرقة “8” موبايلات ولابتوب تحت تهديد السلاح, وكان مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً بالوسائط الاعلامية أظهر عملية النهب. Advertisements وأوضح العميد شرطة أمين سعيد محمد مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم في تصريح بحسب صحيفة الدار انه فور ورود البلاغ لمضابط الشرطة تم تشكيل عدة اتيام البحث والتقصي عن المتهمين وهي مباحث القسم الشرقي ومباحث رئاسة محلية الخرطوم ومباحث فرعية الخرطوم بعد تصويرهم بكاميرا المحل حيث تمكنت الاتيام من حصر دائرة الاشتباه حول أحد المتهمين “سائق الركشة” وبمواجهته بالمعلومات أقر بالسرقة مرشداً بقية المتهمين الذين تم تحديد مناطق تواجدهم بمنطقة سوبا الاراضي جنوب الخرطوم داخل منزل تحت التشييد واحد المنازل العشوائية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول فيديو ارتكاب الجريمة عبر الوسائط.. القبض على أخطر عصابة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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