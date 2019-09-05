التاريخ: 05-سبتمبر-2019
77 مشاهدة
قرر مجلس إدارة منظومة الصناعات الدفاعية “جياد للتصنيع الحربي” إنهاء خدمة نخبة من مديري شركات المنظومة. وعلمت مصادر أن القرارات شملت إعفاء كل من نائب المدير العام للمجموعة الأمين محمد أحمد عيسى، وميرغني إدريس “شركة الصافات” وجعفر عبد الرحمن “شركة سور”، ومحمد فرح “شركة الاتجاهات المتعددة”، وربيع عبد الكريم.
وفي سياق منفصل علمت المصادر أن مجلس إدارة مجموعة شركات زادنا للاستثمار، أعفى المدير العام للمجموعة أحمد الشايقي، حيث تعمل الشركات في مجالات مختلفة بمئات الملايين من الدولارات، وغادر الشايقي الخرطوم قبل أسابيع للاستشفاء في أسبانيا، وتعتبر “زادنا” إحدى استثمارات المؤسسة العسكرية، وكان يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حملة إقالات واسعة لقيادات الصناعات الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.