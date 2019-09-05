حملة إقالات واسعة لقيادات الصناعات الدفاعية

قرر مجلس إدارة منظومة الصناعات الدفاعية “جياد للتصنيع الحربي” إنهاء خدمة نخبة من مديري شركات المنظومة. وعلمت مصادر أن القرارات شملت إعفاء كل من نائب المدير العام للمجموعة الأمين محمد أحمد عيسى، وميرغني إدريس “شركة الصافات” وجعفر عبد الرحمن “شركة سور”، ومحمد فرح “شركة الاتجاهات المتعددة”، وربيع عبد الكريم.

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وفي سياق منفصل علمت المصادر أن مجلس إدارة مجموعة شركات زادنا للاستثمار، أعفى المدير العام للمجموعة أحمد الشايقي، حيث تعمل الشركات في مجالات مختلفة بمئات الملايين من الدولارات، وغادر الشايقي الخرطوم قبل أسابيع للاستشفاء في أسبانيا، وتعتبر “زادنا” إحدى استثمارات المؤسسة العسكرية، وكان يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)