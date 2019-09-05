الأمة والاتحادي يدعوان لمحاكمة رموز الفساد

أكد حزبا الأمة القومي والإتحادي الديمقراطي الأصل أن المرحلة المقبلة تتطلب نبذ الخلافات والجهوية والتركيز على القضايا المهمة والأساسية, في وقت طالب فيه الحزبان بمحاكمة رموز الفساد لإعادة الثقة في الأجهزة العدلية والأمنية ونزاهتها.

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وقال فضل الله برمة ناصر, نائب رئيس حزب الأمة في تصريح, أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تصُب في قضايا تأمين الثورة, وإحلال السلام الشامل, ووقف التدهور الإقتصادي, مشيراً إلى أهمية مراعاة الكفاءات والخبرات في التشكيل الحكومي الجديد والإبتعاد عن الحزبية والإستغلالية, مؤكداً رفضهم بحسب صحيفة آخر لحظة لكل ما يعمل على خلق الفتنة وزعزعة الإستقرار.

من جانبه قال الزين العوض الخضر القيادي بالإتحادي الأصل أن المرحلة القادمة مرحلة بناء وصبر, مشيراً إلي أن المعالجات التي سيتم إتخاذها ستأتي نتائجها تدريجياً وليس آنياً, مشدداً على أن تكون الكفاءات ذات طابع تنفيذي, داعياً القوى السياسية والحركات المسلحة للتوافق مع الحكومة الإنتقالية ودعمها من أجل مصلحة الوطن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)