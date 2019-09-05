سلفا كير يجمع كل المعارضة المسلحة السودانية من أجل السلام

التاريخ: 05-سبتمبر-2019
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اجتمع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في قاعة القصر الرئاسي في جوبا العاصمة، بقادة وأعضاء الحركات المسلحة السودانية المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية السودانية، ومكونات الحركة الشعبية قطاع الشمال، مساء الأربعاء، وقال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قاتلواك مانيمي بحسب صحيفة الإنتباهة، إن الرئيس ناقش مع قادة الحركات المسلحة السودانية سبل توحيد رؤية كافة قوى المعارضة السودانية من أجل الوصول إلى اتفاق السلام الشامل مع الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق الاستقرار الدائم في السودان.
وعبر المستشار توت عن سعادته بتلبية قادة الحركات المسلحة السودانية دعوة الرئيس سلفا كير ميارديت للحضور إلى جوبا من أجل توحيد الرؤية المشتركة للتفاوض مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل إيجاد السلام الشامل.
وشمل اللقاء كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة مالك عقار، الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو، حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة الدكتور الهادي إدريس، حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة الدكتور التوم هجو، مؤتمر البجة المعارض برئاسة أسامة سعيد، تجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر، حركة تحرير كوش برئاسة محمد داؤود، الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة برئاسة الأمين داؤود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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