استئناف جزئي للدراسة بنهر النيل اعتباراً من السبت

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قرر مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماع مشترك مع لجنة أمن الولاية, برئاسة الوالي المكلف عبدالمحمود حماد حسين, استئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العام, على أن تبدأ للصف الثامن أساس والثالث الثانوي اعتباراً من السبت المقبل.

وجاء قرار حكومة الولاية, إنفاذاً لموجهات رئيس مجلس الوزراء القومي, عبد الله حمدوك, على أن تكتمل الدراسة لبقية الفصول في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأعلن المجلس عن تكوين غرفة عمليات لضمان معالجة أية معوقات تواجه العام الدراسي, وذلك بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.

ووجه المجلس المحليات والوحدات الإدارية والإدارات المدرسية بحسب صحيفة آخر لحظة بالاستعدادات القصوى لضمان استقرار العام الدراسي والحفاظ على تفوق الولاية قومياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)