اتحاد العمال يعتزم تسليم رؤيته بشأن الأجور للحكومة الجديدة

يعتزم اتحاد عمال السودان تسليم رؤيته بشأن زيادة الأجور لمجلس الوزراء عقب تشكيل الحكومه الجديدة, وأكد أن قضية الأجور أكثر ما تشغله حالياً خاصة مع ارتفاع أسعار كافة السلع.

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وأرجع الأمين العام للاتحاد العام د. سرالختم الأمين عبد القادر خلال انعقاد اجتماع المجلس العام فى دورة انعقاده العاشره أمس عدم عقد الاجتماع السابق لظروف قرار تجميد النقابات الذي تم إلغاؤه بعد صدوره, وقال “إنه في الأساس كان قراراً غير صحيح”, وأشار إلى أن الاجتماع استمع إلى خطاب رئيس الاتحاد وكشف أنه ركز علي ضرورة وحدة الحركة النقابية وشحذ الهمم للتصدي لكل التحديات بجانب مناقشة الخطة التشغيلية المتبقية للفترة القادمة.

وأكد أعضاء المجلس العام على أن الفترة القادمة تتطلب الترابط والتواصل بين مكونات العمل النقابي الأفقي والرأسي وإبراز مكتسبات الحركة النقابية ودورها الوطني والكسب الخارجي الذي حققته وانجازاتها في ظل وحدة الحركة النقابية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)