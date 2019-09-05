البرهان وحميدتي إلى البحر الأحمر اليوم

يتوجه اليوم الى ولاية البحر الأحمر رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان, ويرافقه كلا من نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” والفريق ركن شمس الدين الكباشي, وذلك للوقوف على الوضاع بالولاية بعد الأحداث القبلية الأخيرة التي شهدتها بين قبيلتي النوبة والبني عامر.

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وقال رئيس لجنة التحكيم بين القبيلتين محمد صبيري بحسب آخر صحيفة آخر لحظة ان زيارة أعضاء السيادي تهدف إلى طي الخلفات بين القبيلتين التي اندلعت مؤخراً, وأضاف ان الخلافات ظلت موجودة منذ زمن بعيد بين القبيلتين, لكنها لم تحل حلاً جذرياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)