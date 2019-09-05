التاريخ: 05-سبتمبر-2019
0 مشاهدة
بدأ مسؤول سابق في الشروع في تزوير أوراق سيارة رئاسية ماركة (مرسيدس) منحت له إبان فترة النظام المباد. وكشفت مصادر عن اتصالات يجريها المسؤول السابق مع أحد سماسرة السيارات لتزوير أوراق السيارة المطلوب إعادتها منذ فترة.
ووفقاً للمصادر فإن خطة المسؤول السابق تعتمد على تزوير أرواق للسيارة الرئاسية وإضافتها لقائمة سيارات تعرف بـ (بوكو حرام) غير المقننة التي ترد بصفة غير رسمية.
وفي وقت سابق رفض رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان إعادة سيارة رئاسية ماركة (مرسيدس) عدها مكافأة نهاية خدمة، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أضبط.. مسؤول سابق يخطط لتزوير أوراق سيارة رئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.