رئيس الوزراء يوقف التعيين والنقل والانتداب بالمؤسسات الحكومية

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بإيقاف التعيين والانتداب والإعارة، بجانب النقل في الوحدات الحكومية كافة على المستويين القومي والولائي اعتباراً من 31 أغسطس الماضي وحتى إشعار آخر.

Advertisements

ويُرجح أن يكون القرار ضمن حزمة إصلاحات ينوي حمدوك تطبيقها في قطاع الخدمة المدنية، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

+++++++++