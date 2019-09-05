المالية تبتدر مشاورات مع البنك الدولي وتستعين بخبراء لتحسين الاقتصاد

التاريخ: 05-سبتمبر-2019
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بدات القيادة الجديدة لوزارة المالية مشاورات مع البنك الدولي بغية التوصل الى تفاهمات بشأن المرحلة القادمة.
وكان اتفاقاً مبدئياً بين وزارة المالية والبنك الدولي قد تم لمده بـ “20” خبيراً لتوزيعهم في وزارات القطاع الاقتصادي بهدف اجراء البحوث والدراسات الفنية لتحسين الاقتصاد السوداني, وبحسب صحيفة آخر لحظة أشارت الى وجود تشاور مبدئي بينهم والبنك الدولي لزيادة المساعدات الفنية خلال الفترة القادمة, بجانب التباحث حول ملف ديون السودان الخارجية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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