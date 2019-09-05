أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * مجلس السيادة يعتمد الحكومة و(حمدوك) يعلنها اليوم في مؤتمر صحفي * الشيوعي: دول عربية تستقطب بعض قيادات الحرية والتغيير لتنفيذ الهبوط الناعم الإنتباهة: * اعتماد القائمة النهائية للحكومة وإعلانها اليوم * تورّط أحد أشقاء المعزول في خصخصة الميناء الجنوبي انخفاض توليد الكهرباء إلى 50%.. عملية شراء غامضة بالمليارات للدولار في العاصمة السوداني: * عبد الواحد نور لـ (السوداني): حميدتي ليس مجرماً وعقلية المهدي كعقلية البشير * إعلان الحكومة اليوم و(السوداني) تنشر أسماء الوزراء الجدد * الحلو: مستعدون للتعامل مع حكومة حمدوك الجريدة: * اختفاء 11 ألف جوال دقيق من حصة (ودراوة) واتهام نافذين بالمحلية * الشيوعي: دول عربية استقطبت قيادات بـ (الحرية) للهبوط الناعم للثورة * وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح موسى هلال الصيحة: * (الصيحة) تزور (ليبا) وتتقصّى حول الـ (82) ألف دولار * رئيس الوزراء يوقف التعيين والنقل والانتداب بالمؤسسات الحكومية Advertisements * وكيل الكهرباء يعتذر ويكشف أسباب القطوعات الأهرام اليوم: * حمدوك يحسم الخلاف حول الوزارات الثلاث مع قوى الحرية.. ايقاف التعيين والنقل بالمؤسسات الحكومية * الشيوعي: دول عربية استقطبت قيادات بـ (الحرية) للهبوط الناعم للثورة الوطن: * اكتمال الاتفاق حول التشكيل الوزاري والإعلان الرسمي اليوم * وقف التعيين والنقل والإنتداب بمؤسسات الحكومة * الإعتداء على مدير ضرائب كسلا ومحاولة رميه في نهر القاش آخر لحظة: * إعفاء مدير أضخم شركة أشرف عليها البشير * الشيوعي يتهم دول عربية بتجنيد قيادات بالحرية * حمدوك يوقف التنقلات والكهرباء تكشف أسباب القطوعات الدار: * المفاجآت تتوالي في محاكمة المتهمين من جهاز الأمن بقتل المعلم أحمد الخير * اليوم حملة مقاطعة اللحوم * وكيل وزارة الكهرباء يوضح أسباب القطوعات * بعد تداول فيديو ارتكاب الجريمة عبر الوسائط.. القبض على أخطر عصابة بالخرطوم * البلاد تودع حكمت ياسين صاحبة (الجرح جرحي براي) *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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