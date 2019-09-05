اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حمدوك: كل أقاليم السودان يجب أن تمثل في الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شدد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك على أنه لا بد من تمثيل كل أقاليم البلاد في الحكومة، حيث إن المواطنين من مختلف المدن شاركوا في الثورة

وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الخرطوم، أمس أن الهدف السوداني هو تشكيل حكومة كفاءات وايضا يهدفون لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة.

وأوضح رئيس الحكومة السودانية ان التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته، مبرزا أن الهدف على المدى الطويل يقضي بزيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: كل أقاليم السودان يجب أن تمثل في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا