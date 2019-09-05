حمدوك: كل أقاليم السودان يجب أن تمثل في الحكومة

شدد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك على أنه لا بد من تمثيل كل أقاليم البلاد في الحكومة، حيث إن المواطنين من مختلف المدن شاركوا في الثورة

وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الخرطوم، أمس أن الهدف السوداني هو تشكيل حكومة كفاءات وايضا يهدفون لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة.

وأوضح رئيس الحكومة السودانية ان التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته، مبرزا أن الهدف على المدى الطويل يقضي بزيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.

