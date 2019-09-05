وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الخرطوم، أمس أن الهدف السوداني هو تشكيل حكومة كفاءات وايضا يهدفون لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة السودانية ان التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته، مبرزا أن الهدف على المدى الطويل يقضي بزيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: كل أقاليم السودان يجب أن تمثل في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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