"مباشر قطر": استقرار السودان يحطم المخططات الخبيثة لمثلث الشر

أكد تقرير عرضتة قناة "مباشر قطر"، أن الخطوات المتتابعة التى تحدث فى المشهد السودانى تؤكد أنه يسير فى طريق الاستقرار السياسى، خاصة بعد الاتفاق الذى تم بين كافة أطياف المجتمع السودانى.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن رفض السودان لأى تقارب مع قطر يصب فى مصلحة البلاد ويجعل السودان خارج نطاق استهداف قطر، رغم كافة المحاولات الخبيثة التى يحيكها النظام القطرى ومن خلفه ثنائى الشر "تركيا وإيران".

ولفت التقرير إلى أن الإجراءات التى تتخذها السودان الآن تعد حائط صد لأى اختراق قطرى، خاصة وأن الاختراق القطرى ما هو إلا بداية للتمدد الإيرانى والتركى فى البلاد.