السودان تترقب إعلان الحكومة الجديدة اليوم

أبرزت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، ترقب إعلان الحكومة الجديدة اليوم، بعد انتهاء المشاورات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى "إعلان الحرية والتغيير" ومجلس السيادة، الذي كان أعلن أول من أمس أن الحكومة الجديدة ستُعلن تشكيلها في غضون يومين، بحد أقصى.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي قوله: إن الحكومة الجديدة ستعلن اليوم، وأشارت الصحيفة إلى اجتماع مرتقب اليوم بين المجلس وحمدوك كبعده، تُعلن تشكيلة الحكومة.

وقالت صحيفة "اليوم التالي" إن حمدوك و "الحرية والتغيير" توافقا على تشكيل الحكومة الجديدة، وأن إعلان التشكيل رسميا سيتم اليوم، في وقت أكدت صحيفة "الانتباهة" أن حمدوك سيلتقي اليوم مجلس السيادة، بهدف التشاور النهائي حول القائمة، قبل إعلانها رسميا.

ونقلت صحيفة "المجهر السياسي" عن مصدر في قوى "الحرية والتغيير"، القول: إن اجتماعا عقد أمس استمر لساعات بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين لـ "الحرية والتغيير"، تم خلاله التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى حرص حمدوك على إعلان الحكومة من أجل رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي، وقبل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "الصيحة" عن القيادي في "الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين قوله إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة اكتملت، وسيتم إعلان تشكيلها اليوم.