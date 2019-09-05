بالصور.. زواج ابن الإعلامي عمر الجزلي من سليلة أسرة عبدالفتاح المغربي أول رئيس مجلس سيادة سوداني

شهدت العاصمة المصرية القاهرة حفل زواج إبن الإعلامي السوداني الشهير الدكتور عمر الجزلي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية على (تنزيل ياسر) سليلة أسرة السيد عبدالفتاح المغربي أول رئيس مجلس سيادة سوداني في العام ١٩٥٦.

وكتب الجزلي بحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 (يسعدني ويشرفني أن أزف الي الأهل والأصدقاء و الأحباب في كل أركان الدنيا الخبر السعيد والبهيج بزواج إبني المهندس صلاح عمر الجزلي الذي يعمل بشركة Verizon الأمريكيه بالولايات المتحده الأمريكيه بعروستنا الجميلة (تنزيل ياسر) سليلة أسر السيد عبدالفتاح المغربي أول. رئيس مجلس سيادة سوداني في العام ١٩٥٦..والمقيمة الآن بالقاهرة) ..

وبحسب متابعة أخبار الخليج 365 أضاف الجزلي (حضر حفل زواج إبننا الغالي مهندس صلاح بطقوسه السودانية الجميلة والعريقة كبار الدبلوماسيين والصحفيين بالسودان ومصر إلي جانب مجموعة كبيره من الأهل والصحاب والأصدقاء الذين تنادوا من السودان والكويت والولايات المتحده الأمريكيه وقد قضينا جميعنا أمسيةً سعيده ورائعه) .

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وقال الجزلي (وبهذي المناسبة المباركه أتمني للعروسين ومن قلبي الهناءة والأماني والأمنيات الطيبات والسعادة والذرية الصالحة التي تبر والديها واهلها ووطنها السودان العظيم وشعبه الكريم) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)