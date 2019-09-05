اهلي الجرافة زعلانين.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*عملت من اخ عزيز ان الاهل بالجريف ماخدين علي خاطرهم من عبارة وردت بعمودي اول امس

*قصة الاهلة في الجريف دايرين يبيعوا بيوتهم

*طبعا الموضوع ببساطة يتعلق بمزحة علي وقعت حسين الجريف

*ولعل الاخوة الاهلة بالجريف ستروا تلك الوقعة خلف دعابتي

*ولكني لم اقصد طبعا المساس بالجريف ولا اهلها

*فالجريف العريقة الناس جوها ما جاتهم هي

*ومهما تطاول البنيان وتغيرت الاسامي

*تبقي جريف الاصالة هي الجريف

*ومسميات شارع الستين والمعمورة والممطورة والحي الفلاني

*ده بالنسبة للناس الجداد

*اما القدام ناس الاصالة فالامر كله عندهم جريف

*من الشيطة وحتي اعلي عمارة واكبر حيطة

*نحنا في المريخ تربطنا العلائق الطيبة بالجريف واهلها

*ولن ننسي قصة تسجيل معاوية الجريف للمريخ

*حينما سدد رئيس نادي الجريف حافز التسجيل من جيبه واهدي معاوية للمريخ

*خلي اي شى

*الموقف ده بس بجبرنا علي احترام الجريف واهلها

*لذا علي اهلة الجريف البحث عن شماعة تانية يعلقوا عليها وقعت حسين

*ايها الناس

*الجريف هي احد اهم روافد النجوم

*حمد ومعاوية واولاد بخيت وادريس وحمد الهلال وغيرهم كثر

*لذا تجد عندنا الاحترام والاهتمام ورفع التمام والقبعات

*ياناس الجريف لكم العتبي

*لكن وقعت حسين شينة

*المتر في الجريف اغلي من المتر في نيويورك

*تقول لي استفزاز كيف بس!

*المهم

*بعض الشفوت زعلانين من عمود كسير التلج

*وهو عمود مكمل للعمود القبلو عن حقارة العرب بينا

*العنوانو كان نحنا عاد ما اولاد بلال

*النقد فيه واضح وموجه للجهات المعنية

*دولة واتحاد وإدارات اندية وبعض من الجماهير

*ماعيب نعبر عن سلوكنا القويم

*ولكن العيب قولة الحق التي يراد بها الباطل

*وسائل التعبير كانت كثيرة

*ولكن الدوافع مختلفة

*وعلي الناس ان لاتلبس الطاقية من طرف

*فالطاقية مفصلة علي مقاس محدد

*هناك بعض تعبيرات جاءت لاغراض غير الواضحة

*انا اعلمها جيدا

*وللمعلومية

*عبارة آنستونا وشرفتونا وونستونا

*كانت باقتراح مني

*لان السطر الفوق قال

*الاخ التوأم

*وكلنا نعلم بالتوأمة الموقعة بين المريخ والوصل منذ التسعينات

*فليست كل التعابير كانت المقصودة

*ولكن المقصودة تعرف نفسها تماما

*وارجو ان لا نفصح اكثر

*المهم

*نجي لي حجوة ام غريزينة

*قضية غارزيتو

*ماذا فعل المكتب التنفيذي حيالها منذ اول مخاطبة من الفيفا؟؟؟

*العقوبة والمطالبة بالسداد مابتجي علي الطائر

*الموضوع بمشي بمراحل

*ماذا فعل مكتبنا التنفيذي في تلك المراحل؟؟؟؟

*قصة غرزة دي دايره ليها مؤتمر دولي

*ووسيط اثيوبي

*وضغط من منظمات العمل الطوعي الانساني

*عشان الباب ده يتقفل

*بالمناسبة

*المجلس عارف انو في مشكلة اسمها مشكلة غارزيتو؟؟؟

*ما اظن

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الباعوض ماهامينا

*الضبان ماهامينا

*الرغيفة قدر الزرارة ماهامينا

*المدارس تقفلوها ماهامينا

*المدارس تفتحوها تقع فينا ماهامينا

*كيلو اللحمة بنص مليون ماهامينا

*كيلو الطماطم بقي مجنون ماهامينا

*وكيلو الخيار ده ياهو زاتو الجنون ماهامينا

*طبق البيض يودي السجون ماهامينا

*الحكومة متين بتشكلوها لينا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال قصة يأجلوها كل ٤٨ ساعة ٤٨ ساعة تاني ذكرتني بتاع الحافلة الكاتب بكرة الركوب مجاني

والي لقاء

سلك