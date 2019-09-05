اهلي الجرافة زعلانين.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*عملت من اخ عزيز ان الاهل بالجريف ماخدين علي خاطرهم من عبارة وردت بعمودي اول امس
*قصة الاهلة في الجريف دايرين يبيعوا بيوتهم
*طبعا الموضوع ببساطة يتعلق بمزحة علي وقعت حسين الجريف
*ولعل الاخوة الاهلة بالجريف ستروا تلك الوقعة خلف دعابتي
*ولكني لم اقصد طبعا المساس بالجريف ولا اهلها
*فالجريف العريقة الناس جوها ما جاتهم هي
*ومهما تطاول البنيان وتغيرت الاسامي
*تبقي جريف الاصالة هي الجريف
*ومسميات شارع الستين والمعمورة والممطورة والحي الفلاني
*ده بالنسبة للناس الجداد
*اما القدام ناس الاصالة فالامر كله عندهم جريف
*من الشيطة وحتي اعلي عمارة واكبر حيطة
*نحنا في المريخ تربطنا العلائق الطيبة بالجريف واهلها
*ولن ننسي قصة تسجيل معاوية الجريف للمريخ
*حينما سدد رئيس نادي الجريف حافز التسجيل من جيبه واهدي معاوية للمريخ
*خلي اي شى
*الموقف ده بس بجبرنا علي احترام الجريف واهلها
*لذا علي اهلة الجريف البحث عن شماعة تانية يعلقوا عليها وقعت حسين
*ايها الناس
*الجريف هي احد اهم روافد النجوم
*حمد ومعاوية واولاد بخيت وادريس وحمد الهلال وغيرهم كثر
*لذا تجد عندنا الاحترام والاهتمام ورفع التمام والقبعات
*ياناس الجريف لكم العتبي
*لكن وقعت حسين شينة
*المتر في الجريف اغلي من المتر في نيويورك
*تقول لي استفزاز كيف بس!
*المهم
*بعض الشفوت زعلانين من عمود كسير التلج
*وهو عمود مكمل للعمود القبلو عن حقارة العرب بينا
*العنوانو كان نحنا عاد ما اولاد بلال
*النقد فيه واضح وموجه للجهات المعنية
*دولة واتحاد وإدارات اندية وبعض من الجماهير
*ماعيب نعبر عن سلوكنا القويم
*ولكن العيب قولة الحق التي يراد بها الباطل
*وسائل التعبير كانت كثيرة
*ولكن الدوافع مختلفة
*وعلي الناس ان لاتلبس الطاقية من طرف
*فالطاقية مفصلة علي مقاس محدد
*هناك بعض تعبيرات جاءت لاغراض غير الواضحة
*انا اعلمها جيدا
*وللمعلومية
*عبارة آنستونا وشرفتونا وونستونا
*كانت باقتراح مني
*لان السطر الفوق قال
*الاخ التوأم
*وكلنا نعلم بالتوأمة الموقعة بين المريخ والوصل منذ التسعينات
*فليست كل التعابير كانت المقصودة
*ولكن المقصودة تعرف نفسها تماما
*وارجو ان لا نفصح اكثر
*المهم
*نجي لي حجوة ام غريزينة
*قضية غارزيتو
*ماذا فعل المكتب التنفيذي حيالها منذ اول مخاطبة من الفيفا؟؟؟
*العقوبة والمطالبة بالسداد مابتجي علي الطائر
*الموضوع بمشي بمراحل
*ماذا فعل مكتبنا التنفيذي في تلك المراحل؟؟؟؟
*قصة غرزة دي دايره ليها مؤتمر دولي
*ووسيط اثيوبي
*وضغط من منظمات العمل الطوعي الانساني
*عشان الباب ده يتقفل
*بالمناسبة
*المجلس عارف انو في مشكلة اسمها مشكلة غارزيتو؟؟؟
*ما اظن
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*الباعوض ماهامينا
*الضبان ماهامينا
*الرغيفة قدر الزرارة ماهامينا
*المدارس تقفلوها ماهامينا
*المدارس تفتحوها تقع فينا ماهامينا
*كيلو اللحمة بنص مليون ماهامينا
*كيلو الطماطم بقي مجنون ماهامينا
*وكيلو الخيار ده ياهو زاتو الجنون ماهامينا
*طبق البيض يودي السجون ماهامينا
*الحكومة متين بتشكلوها لينا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال قصة يأجلوها كل ٤٨ ساعة ٤٨ ساعة تاني ذكرتني بتاع الحافلة الكاتب بكرة الركوب مجاني
والي لقاء
سلك
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