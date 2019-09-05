الجيش الليبي يعرض صورًا لعملية إسقاط طائرات تجسس تركية (فيديو)

عرض الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقطعا مصورا لعملية إسقاط طائرات تجسس تركية تابعة لحكومة الوفاق الليبية بأحد محاور القتال في العاصمة طرابلس.
ويظهر المطقع 3 طائرات تجسس، حيث تم إسقاط طائرتين بعد إطلاق النار وإصابتهما مباشرة، فيما تم إسقاط الثالثة بعد أن تعاملت معها سرية الدعم الإلكتروني واستطاعت التشويش عليها وإنزالها دون أضرار.
وبحسب المتحدث في المقطع المرئي الذي عرضته صفحة الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الليبي، فإن الطائرة التي تم الاستيلاء عليها سليمة، ووجد بها تسجيل مرئي لمجموعة من الميليشيات تحاول تسجيل مقطع تعبوي لإظهاره كقصف بالهاون على قوات الجيش.
كما يوضح المقطع وجود صحفي برفقة المجموعة يحمل كاميرا وكذلك بندقية، فيما أشار التقرير المرافق للصور إلى أن قوات الجيش التابعة للكتيبة 128 تعاملت بعد فحص المقاطع بالطائرة مع الموقع وتم تدميره بشكل تام بواسطة مدفعية الميدان.
ووفقاً لـ "سبوتنيك" تشهد غالبية المحاور في العاصمة الليبية هدوءًا بشكل عام، حيث تحتفظ قوات الجانبين بمواقعها السابقة، لكن الهدوء تقطعه غارات للجيش الليبي على بعض التمركزات للميليشيات ببعض المحاور.
وخلال أكثر من مناسبة وبالأدلة الدامغة؛ أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وجود تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس، مضيفا أن هذا التدخل لعب دورا رئيسيا في سقوط مدينة غريان في يد الميليشيات، فضلا عن إمداد الميليشيات بالعديد من الأسلحة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
وخلال الشهر الماضي وحده؛ أسقط الجيش الليبي 4 طائرات تركية بدون طيار، آخرها طائرة بمطار معيتيقة شرقي طرابلس، فالدعم التركي للميليشيات المسلحة في ليبيا لمواجهة الجيش الليبي ليس سرا، ففي 29 أبريل الماضي وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم الميليشيات في مواجهة الجيش الليبي بطرابلس.
التحالف «التركي الإرهابي» فضحه الجيش الليبي بفيديوهات ومعلومات، كما نشرت وسائل إعلام ليبية جوازات سفر لفريق خبراء عسكريين أتراك يعملون في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق ويبلغ عددهم 16 شخصا.
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