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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شهدت إحدى المناطق المجاورة لمجمع المحاكم ببحري حالة من الهرج وذلك على إثر التراشق بين عريس وبعض المواطنين حيث كان العريس قد اتى الى المحكمة من أجل مواصلة الاجراءات لعقد قرانه على إحدى الفتيات بعد تقديم طلب اذن زواج وذلك نسبة لرفض احد ذوي الفتاة للزواج.
وكانت المحكمة محددة للسير في الاجراءات لمعرفة أسباب رفض أسرة الفتاة, وبعد ذلك تحديد قرارها في عقد الزواج بواسطة المحكمة إلا ان المشاحنات التي حدثت خارج المحكمة ادت الى تدخل بعض افراد الشرطة ليتمكنوا من فض الاشتباك والاحتكام للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر عريس يأكل علقة ساخنة في يوم عقد قرانه ببحري… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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