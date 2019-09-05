ودلوعته !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*موغابي كان قد انسحب مكرهاً..

*انسحب من كرسي للرئاسة بدا وكأنه بات (جزءاً) منه..

*أو أحد أعضائه التي وُلد بها…وستموت معه..

*وسُحبت من زوجته (الدلوعة) – غريس – شهادة دكتوراه مُنحت لها زوراً..

*وسُحب نائب رئيس جامعة زيمبابوي من مكتبه غصباً..

*وتوالت الانسحابات من حياة غريس ؛ أراضٍ…أرصدة…عقارات… مجوهرات..

*فقدت كل شيء…بعد أن كانت تطمع في كل شيء..

*طمعت حتى في زيمبابوي كلها عقب وفاة زوجها…بعد أن فرضت نفسها وريثة..

*ولكن صاحب السبع أرواح لم يحقق لها أمنيتها بالموت السريع..

*فقد ظل كاتماً على نفسها – وأنفاس شعبه – سنين عدداً..

*وحين احتفل بعيد ميلاده الثالث والتسعين قال (عقبال ما أطفئ الشمعة المئة)..

*ورددت هي جهراً (يا رب)…ثم سراً (يا رب تموت)..

*وإلى أن يموت – على أقل من مهله – طفقت تتسلى بالمكاوشة..

*كاوشت على أراضٍ…وأموال…وعقارات…وحُلي…وكل شيء ذي (قيمة مادية)..

*ثم انتبهت إلى أنها لم تكاوش أي شيء له (قيمة أدبية)..

*فكاشفت نائب رئيس جامعة زيمبابوي – ليفي نياغورا – برغبتها في شهادة دكتوراه..

*فقال من فوره (عيوني ليك… ح تصلك لحد البيت)..

*ودون أن ترى (عيونها) هي الجامعة وصلتها فعلاً…وبعد شهر واحد فقط..

*وما صدقت أن حتى الشهادات العليا يمكن أن تأتيها لحد البيت..

*وتظل عبارة لحد البيت هذه هي أحد أبرز عناوين الفساد في الدول (المظلمة)..

*الدول التي تجري فيها عمليات الفساد بعيداً عن (الأضواء)..

*الدول التي لا ترى فيها الأعين الفساد إلا بعد أن يُسحب فرعونها من كرسيه..

*ولم يتكشف الفساد في زيمبابوي الآن إلا بعد سحب موغابي..

*بينما الدول التي تحتكم للديمقراطية – وآلياتها – يصعب على الفساد فيها التخفي..

*وها هي إسرائيل تحقق مع رئيس وزرائها في قضية فساد..

*تحقق معه رغم نذر المواجهة عسكرية مع إيران..

*ثم لا يستطيع التحجج بعبارة (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)..

*علماً بأن فساده المتهم به لا يساوي قيمة أرض واحدة من التي كاوشتها غريس..

*ولا نصف قيمة ما دفعته في شهادة الدكتوراه..

*ولا ربع ما بعزقه زوجها – بإسراف سفيه – في عيد ميلاده الثالث والتسعين..

*فأغلب الفساد في مثل هذه الدول يأتي لحد البيت..

*من لحمة وخضروات…وحتى نتائج انتخابات..

*والآن تكاثرت عندنا شهادات عليا تكاثر البعوض – والذباب – في خريفنا هذا..

*شهادات لا عد لها ؛ ماجستير…دكتوراه…ودكتوراه فخرية..

*وكل يوم تنهال آلاف التبريكات – عبر وسائل الإعلام – على العشرات من حامليها..

*وأغلبها وصل إلى أصحابها (لحد البيت)..

*ولكنا ما كنا نتخيل أبداً أنه حتى خزائن المركزي يمكن أن تصل (لحد البيت)..

*أو ما كان يجب أن يُودع فيها من عملات شتى..

*بل – وفي مفارقة غريبة – مركزي البيت هذا كان أكثر ثراءً من مركزي الدولة..

*وشهادة دكتوراه سته (الدلوعة) أكثر خواءً من رأسها..

*وكانت قد وصلتها أيضاً – من بين ما وصل – لحد البيت..

*وكل شبيهٍ لموغابي لا تتكشف أسرار فساده إلا بعد أن يُسحب منه الكرسي كرهاً..

*ثم يُسحب منه كل شيء ظل يكتنزه سنين عدداً..

*ومن (دلوعته) !!.