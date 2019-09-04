رسميا.. جوجل تعلن إطلاق تحديث أندرويد 10 النهائي

أعلنت شركة جوجل رسميُا عن إطلاق النسخة الرسمية أو ما يعرف بالنسخة النهائية من نظام أندرويد 10 وذلك لهواتف جوجل بيكسل المدعومة.

سيصل التحديث أولاً لمستخدمين هواتف بيكسل المسجلين في نسخ البيتا التجريبية كنوع من المكافأة لهم وبعد ذلك سيصل لكافة مستخدمين هواتف جوجل بيكسل تباعًا خلال الدقائق القليلة القادمة.

يقدم التحديث الكثير من المزايا الجديدة وأهما طبعاً الوضع الليلي على كامل النظام بالإضافة إلى إمكانية التحكم في أذونات الموقع وميزة الردود الذكية مع إضافة وضع التركيز الجديد Focus بالإضافة إلى الادوات الجديدة للرقابة الابوية والخصوصية.

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أيضًا سيدعم النظام التعرف على الوجه وسيتوافق مع جميع الاجهزة الذكية مع دعم الاجهزة القابلة للطي وايضاً يقدم النظام الوضع الجديد لسطح المكتب وبعض الادوات مثل اداوات تسجيل الشاشة واداة استعادة النسخة القديمة من التطبيق والتراجع عن الحذف ومشاركة الواي فاي عن طريق الكود Qi وغيرها.

إذا في حال كنت من ملاك هواتف جوجل بيكسل يمكنك البدء في الحبث عن التحديث منذ الآن أما في حال كنت تملك هات فاندرويد من شركات اخرى من سامسونج وهواوي واوبو وشاومي وون بلس وغيرها فعليك إنتظار الاخبار من قبل الشركة.

للتعرف على المزيد من المزايا والتحسينات الموجودة في أندرويد 10 بإمكانك زيارة الرابط الموجود في المصدر.